Son Dakika Haberleri: Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü asker 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü asker 5 yaralı

Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü asker 5 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri personel taşıyan hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Malatya'da askeri personel taşıyan araç kaza yaptı: 3'ü asker 5 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri personel taşıyan hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü asker 5 kişi yaralandı.


Kaza, Kürecik Mahallesi Kepez mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.G. idaresindeki 44 LD 687 plakalı hafif ticari araç ile C.G.A. yönetimindeki 44 NF 160 plakalı otomobil Kepez mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil alev alırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alev alan araç söndürülürken, kazada askeri personel oldukları öğrenilen C.G.,R.B.,F.K. ile otomobil sürücüsü C.G.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:43 Kaynak: İHA
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