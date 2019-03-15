Son Dakika Haberleri: Malatya'da Askerin Son Yemeği Hoşaf Dağıtıldı

Malatya'da Askerin Son Yemeği Hoşaf Dağıtıldı

1 saat önce

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103'üncü yıl dönümünde Derme İlkokulu tarafından vatandaşlara, savaş günlerinde askerin yemeği olan hoşaf ve ekmek dağıttı.

Malatya'da Askerin Son Yemeği Hoşaf Dağıtıldı, System.String[]
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103'üncü yıl dönümünde Derme İlkokulu tarafından vatandaşlara, savaş günlerinde askerin yemeği olan hoşaf ve ekmek dağıttı.

Derme İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan hoşaf, Kapalı Çarşı çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Çanakkale ruhunu yaşatmak adına yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Burada bir açıklama yapan Derme İlkokulu Öğretmeni Mehmet Emin Karakayış 10 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, amaçlarının öğrencilerde tarih bilincini artırmak olduğunu söyledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:17 Kaynak: İHA

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