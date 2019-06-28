Son Dakika Haberleri: Malatya'da askerlerin erken terhis mutluluğu
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Malatya'da askerlerin erken terhis mutluluğu

41 dakika önce

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki 12 asker terhis oldu.

Malatya'da askerlerin erken terhis mutluluğu, System.String[]
Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Malatya'nın Darende ilçesi Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki 12 asker terhis oldu.
Darende İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ufuk Kale, kışlada düzenlenen programda yaptığı konuşmada, görev süreleri boyunca yaptıkları hizmetlerden dolayı erlere teşekkür etti.
Askerlere sivil hayatlarında başarı ve mutluluk dileyen Kale, "Ülkemizin dört bir köşesine ailenizin yanına gideceksiniz. Bizleri iyi hatırlayın. Burada bir aile gibi iyi, kötü günlerimiz oldu. Hakkınızı helal edin, bizden yana da varsa helal olsun. Sevdiklerinizle birlik güzel bir ömür geçirmenizi diliyorum. Yolunuz açık olsun." dedi.
Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Özkan Topal da askerlere sivil hayatlarında başarılar diledi.
Daha sonra askerler, komutanları ve silah arkadaşlarıyla vedalaşarak kışladan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:41 Kaynak: AA
Jandarma, Darende, Malatya, Güncel
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