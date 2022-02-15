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Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

15.02.2022 14:34
Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir lisenin önündeki Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kernek Anadolu Lisesi'nin ön kısmındaki Atatürk büstünün 9 Şubat'ta kırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, başka fail ya da faillerin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da Atatürk büstünü kırdıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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