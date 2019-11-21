Son Dakika Haberleri: Malatya'da atık pil toplama kutusu dağıtılıyor
Son Dakika Güncel Malatya'da atık pil toplama kutusu dağıtılıyor - Son Dakika

Malatya'da atık pil toplama kutusu dağıtılıyor

6 saat önce

Malatya Battalgazi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atık Pil Toplama Kutusu dağıtılıyor.

Malatya'da atık pil toplama kutusu dağıtılıyor, System.String[]

Malatya Battalgazi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından Atık Pil Toplama Kutusu dağıtılıyor. Cep telefonu ve bilgisayar tamiratı yapan iş yerlerine atık pil toplama kutuları tek tek teslim edilirken, bilgilendirme yapılıyor ve talepler doğrultusunda istenilen yerlere de atık pil kutusu dağıtımları yapılıyor.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yaptığı açıklamada belediye olarak Atık Pil Toplama Kutusu dağıttıklarını belirterek, "Atık pillerin doğaya bırakıldığında son derece tehlikeli zararlar verdiği biliniyor. "Battalgazi Belediyesi Çevre Kontrol ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çevre kirliliğine dikkat çekmek, çevre duyarlılığını arttırmak adına Atık Pil Toplama Kutularını iş yerlerimize teslim ediliyor. Burada esas amacımız atık pillerin belirli merkezlerde toplanarak çevre kirliliğinin önlenmesi hedeflemek. Bu kadar içinde zararlı maddeler bulunan pilleri hiç düşünmeden çevreye atmak doğamızı da büyük tehlikelerle karşı karşıya getiriyor. Bir kalem pil 4 metrekare toprağı kirletiyor ve bu toprağın artık üretim yapamaz hale gelmesine neden oluyor. Yani atık piller hem insan sağlığına hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bu zararların önüne geçmek için atık pil toplama kutusu talebinizi ve biriken atık pillerinizi aldırtmak için Battalgazi Belediyemizin 444 65 95 numaralı çağrı merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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