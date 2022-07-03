Nevşehir 'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen " Çelebi " ve "Cankız" isimli atları kullanan ekipler, Battalgazi ilçesindeki Turgut Özal Tabiat Parkı, Beydağı Tabiat Parkı'nda ve UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi'nde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde güvenliği sağlıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Malatya'da atlı jandarma timi görevde - Son Dakika

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