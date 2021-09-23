Malatya'da ATM'de unutulan paket fünye ile patlatıldı - Son Dakika

Malatya'da ATM'de unutulan paket fünye ile patlatıldı

MALATYA - Malatya kent merkezinde bir bankanın ATM'sinde unutulan paket, çevrede kısa süreli paniğe sebep oldu. Paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

Malatya Kışla Caddesi üzerinde bir bankanın ATM'sinde unutulan paket, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

Paketi fark eden vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine gelen bomba imha uzmanları çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Kısa süre içinde olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları paketi çevredekilerin meraklı bakışları arasında fünye ile patlattı.

İlk incelemelerin ardından kağıt torbanın içerisinde bir kuruma ait sınav soru kitapçığı ile cevap anahtarını kapsayan materyaller çıkarken, ekiplerin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından trafiğe kapatılan yol tekrardan yaya ve araç trafiğine açıldı.