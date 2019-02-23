Son Dakika Haberleri: Malatya'da Atm Dolandırıcılığına Tutuklama

Malatya'da Atm Dolandırıcılığına Tutuklama

1 saat önce

Malatya'da bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koydukları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da Atm Dolandırıcılığına Tutuklama, System.String[]
Malatya'da bir bankanın ATM cihazına kopyalama aparatı koydukları gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kent merkezinde bulunan bir bankanın farklı ATM'lerine kopyalama aparatı koyan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çok sayıda kamerayı inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini ve kullandığı otomobili tespit ederek yakalanmalarına yönelik operasyon başlattı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler, kullandıkları araçla birlikte polis ekiplerince yakalanarak Malatya'ya gönderildi.

Ekipler, araçta yaptıkları incelemede, kart kopyalama aparatlarında kullanılan 10 hafıza kartı ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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