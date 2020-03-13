Malatya'da ATM dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika

Malatya'da, bir bankanın ATM cihazından para çekmek isteyen adamı "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ATM'den maaşını çekmek isteyen R.G'nin dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.
ATM'nin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, R.G'nin arkasından gelen bir kişinin parayı aldığını tespit etti.
Kimliği tespit edilen şüpheli, kent merkezindeki Bakırcılar Çarşısı civarında yakalandı.
Şüpheli gözaltına alınırken, dolandırılan 670 lira sahibine teslim edildi.
Zanlının yardımcı olma bahanesiyle yaşlıların hesaplarından parayı çektiği, ancak onlara "hesabınızda para yok" diyerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi.