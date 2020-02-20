Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika

Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı

7 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeği çaldıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeği çaldıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşdoğan Mahallesi'nde Hüseyin Ünver'in evindeki av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde şüpheliler A.D (14), M.D (17) ve E.D'nin (15) av tüfeğini çalarak, Kuşdoğan Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusuna attığını belirlendi.

Kuyudan çıkarılan av tüfeği sahibine teslim edildi.

Şüpheliler A.D, M.D ve E.D jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk
Böyle abla düşman başına! Karısını öldüren adama, baldızı avukat tuttu Çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan ibretlik bir hayat hikayesi Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]