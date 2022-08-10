Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü

10.08.2022 21:15
Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü

Malatya'da av tüfeği ile kazaen vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.

Malatya'da av tüfeği ile kazaen vurulduğu iddia edilen çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Cirikpınar Mahallesi'nde bir otoparkta yaşanan olayda, U.S. (16) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili yakaladığı F.A. (16), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olayın kazaen meydana geldiği iddia edildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından U.S. Malatya Şehit Mezarlığında toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Doğanşehir'de jandarma ekiplerinden denetim Doğanşehir'de jandarma ekiplerinden denetim Kontrolden çıkan beton yüklü kamyon devrildi Kontrolden çıkan beton yüklü kamyon devrildi
Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:20 İçişleri Bakanlığı'ndan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açıklama: Açıklamazsan suç duyurusunda bulunacağız
21:06 CHP'li Mahmut Tanal'a beklemediği yanıt! At arabasından inmesi sosyal medyanın gündemine oturdu
19:41 Slovenya lideri Pahor ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim
19:02 Muazzez Ersoy'a 180 bin euroluk doğum günü hediyesi! Kimin verdiğini söylemedi
18:42 Altın ve başlık parası ile kayıplara karışan sahte gelin yakayı ele verdi
18:27 İstanbullular dikkat! Özellikle 5 ilçe için sağanak yağış uyarısı yapıldı
17:51 Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı! Kaymakam, vatandaşın istemediği açıkladı
17:29 Avladığı ördeği almak isterken canından oldu
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 21:15:49. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da av tüfeği ile vurulan çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement