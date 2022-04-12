Malatya'da av yasağını ihlal eden balıkçılara 17 bin 823 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Malatya'da av yasağını ihlal eden balıkçılara 17 bin 823 lira ceza kesildi

12.04.2022 11:14
Malatya'da av yasağını ihlal eden balıkçılara 17 bin 823 lira ceza kesildi

Malatya'nın Kale ilçesinde, av yasağını ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 17 bin 823 lira ceza kesildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, av yasağını ihlal ederek balık avlayan 8 kişiye 17 bin 823 lira ceza kesildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı su ürünleri ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı personellerince Karakaya Baraj Gölü'nde av yasağı dolayısıyla denetim yapıldı.

Ekipler, kontrollerde 1 Nisan'da başlayan av yasağını ihlal eden 5 kişiye 2'şer bin 525 lira, zıpkınla avcılık yapan 1 kişiye 742 lira, ruhsatsız avcılık yapan bir tekneye 3 bin 714 lira, amatör avcılığa muhalefetten ise bir kişiye 242 lira olmak üzere toplamda 8 kişiye 17 bin 823 lira idari para cezası kesti.

Kaçak avlanan tekne ve kişilerde 32 dip oltası, uzatma ağ, zıpkın gibi çeşitli malzemeler ele geçirildi, yakalanan 350 kilogram balığa da el konuldu.

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Av Yasağı, Hisarcık, Malatya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da av yasağını ihlal eden balıkçılara 17 bin 823 lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da av yasağını ihlal eden balıkçılara 17 bin 823 lira ceza kesildi - Son Dakika
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