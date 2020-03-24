Malatya'da avlanma yasağı başlıyor - Son Dakika
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Malatya'da avlanma yasağı başlıyor

16 dakika önce

Malatya'da balık neslinin korunması amacıyla iç sularda sazangillerin av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Malatya'da avlanma yasağı başlıyor, System.String[]

Malatya'da balık neslinin korunması amacıyla iç sularda sazangillerin av yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, balıkçılığın geleceğinin büyük ölçüde yasaklara uymaktan geçtiği ve avlanma yasaklarına uyanların üzerilerine düşen vazifeyi büyük ölçüde yapmış olacağı belirtildi.

Avlanma yasaklarının, su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi arttırmak, iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarını korumak için konulduğu ifade edilen açıklamada, ticari ve amatör amaçlı sazangillerin avcılığının 1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, avlanma yasağına uymayanlar, avlanılması yasak su ürünü satanlar ve nakledenler hakkında yasal işlem yapılacağı aktarıldı.

1 Nisan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:08 Kaynak: AA

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