Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

28.02.2022 20:41
Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malatya'da oyun oynarken ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Malatya'da oyun oynarken ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesi Koyunoğlu Mahallesi Hacı Evliya Sokak'ta oturan ailenin 7 yaşındaki ismi açıklanmayan kız çocuğunun ayağı, evde oyun oynarken pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.

Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi kısa sürede kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da ayağı pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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