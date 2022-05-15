Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

15.05.2022 12:39
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Malatya'dan Adıyaman istikametine giden Same Samet Yıldızlar (26) yönetimindeki 32 HP 495 plakalı hafif ticari araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sürgü Mahallesi'nde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yaralanan sürücü ve Muazzez Yıldızlar (54) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

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Doğanşehir, Adıyaman, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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