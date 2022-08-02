Patrick van Aanholt'tan kupa sözü: Ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepede bitireceğiz

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sokakta oyun oynarken elektrik akımına kapılan Hiranur kurtarılamadı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.