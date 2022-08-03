ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, YAŞAMINI YİTİRDİ

03.08.2022 11:20
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, YAŞAMINI YİTİRDİ

MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Taha Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan 13 yaşındaki Taha Duman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Konak Bahçebaşı Mahallesinde meydana geldi. Kars'tan ailesiyle birlikte tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman, akrabası olan çocuklarla sokakta oynadığı esnada iddiaya göre, elektrik direğinin yanında bir kirpi gördü. Çocukların kirpiye baktığı esnada Taha, tuttuğu direkte elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 2 yaralı Hayvan otlatma meselesi kanlı bitti: 2 yaralı Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Malatya, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:07 Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un ofisinin önüne dana dili bırakıp ölümle tehdit eden zanlı serbest bırakıldı
11:01 Muhalefete "Suriye operasyonuna karşı çıkın" çağrısı yapan Selahattin Demirtaş, Türkiye'ye "işgalci", terör örgütü PKK/YPG'ye "Kürt" dedi
11:03 Temmuzda en çok ilaca zam geldi! Gıdada ise zam şampiyonu yumurta oldu
10:57 Ömür Gedik'ten koronavirüs yorumu: Virüsün insan yapımı olduğunu düşünüyorum, sanki boğazımda ufak bir robot geziyordu
10:52 Güneşte delik açıldı! Korkutan uyarı yapıldı: Jeomanyetik fırtınalar Dünya'yı vurabilir
10:32 Güne yükselişle başlayan gram altın 1.019 lira seviyesinden satılıyor
10:31 ABD'nin üst düzey ziyaretinden rahatsız olan Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığı harita ortaya çıktı
10:26 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,95 liradan alıcı buluyor
10:20 Napoli Başkanı: Afrika Uluslar Kupası'nda oynamaktan vazgeçtiklerine dair imza almadan Afrikalı oyuncu almayacağım
10:23 Meteorolojiden İstanbul dahil çok sayıda şehrimize sağanak uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 11:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement