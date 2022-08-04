Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım - Son Dakika
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Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım

04.08.2022 09:35

Malatya'da aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılarak can verem Taha'nın acılı annesi Kamuran Önder Duman, "Evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" ifadelerini kullandı. Taha Duman, 14'üncü yaş gününde defnedildi.

Feci olay 29 Temmuz'da Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik direğinin yanında kirpi gördü. Kirpiye bakarken eliyle direğe dokunan Taha, iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Taha, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

"BİR İZOLATÖRE BİR CAN GİTTİ"

Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, "Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değiştiriyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik" dedi.

Akıma kapılıp ölen Taha'nın annesinin sözleri yürek yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım

"GELDİĞİMDE EVLADIMIN VEFAT ETTİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini belirten Duman, "Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım" diye konuştu.

Akıma kapılıp ölen Taha'nın annesinin sözleri yürek yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım

"TAHA ELEKTRİK DİREĞİNE DOKUNUNCA AKIMA KAPILDI"

Taha Duman'ın kuzeni Berat Anıl Duman (10) da olay sırasında sokakta top oynadıklarını anlatarak, "Kirpi gördük. Taha, destek almak için elektrik direğine dokununca akıma kapıldı sonra da hayatını kaybetti" dedi.

Akıma kapılıp ölen Taha'nın annesinin sözleri yürek yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım

"YAŞANAN ACI ANLATILACAK GİBİ DEĞİL"

Taha'nın dayısı Serdar İncili ise, "Yeğenim vefat ettikten sonra annesi 'Oğlumun doğum gününü kutlayamadım' dedi. Bunun üzerine pasta aldık ve cenaze aracı evin önüne geldiğinde tabutu açtılar. Pastadaki mumları yakıp, doğum gününü o şekilde ağlayarak kutladık. Taha'nın babası da mezara indiğinde 'Gel oğlum gel. Senin doğum gününde hediye vermem gerekirken, toprak atmak zorunda kaldım' dedi. Yaşanan acı anlatılacak gibi değil" diye konuştu.

Akıma kapılıp ölen Taha'nın annesinin sözleri yürek yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım
Akıma kapılıp ölen Taha'nın annesinin sözleri yürek yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ Taşlara olan tutkusu sanata dönüştü Taşlara olan tutkusu sanata dönüştü
Kaynak: DHA

Malatya, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım - Son Dakika
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