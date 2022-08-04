ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

04.08.2022 11:10

MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Taha Duman, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

MALATYA'da, aydınlatma direğinin yanında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Taha Duman, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

Olay, 29 Temmuz'da Konak Bahçebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kars'tan ailesiyle tatil için Malatya'ya gelen Taha Duman, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada elektrik direğinin yanında kirpi gördü. Kirpiye bakarken eliyle direğe dokunan Taha, iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha, hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Taha, 14'üncü yaş gününde toprağa verildi.

'BİR İZOLATÖRE BİR CAN GİTTİ'

Gözyaşlarıyla oğlunu toprağa veren Kamuran Önder Duman, Oğlum hastaneye götürüldükten sonra ekip gelerek, direkteki arızalı olan 'fincan' adı verilen izolatörleri değişiyor. Bir izolatöre, bir can gitti. Oğlum olay sırasında 4 arkadaşıyla oyun oynuyor. Oğlumun akıma kapıldığı sırada diğer çocuklar da tutunsa belki hepsini kaybedebilirdik dedi.

'DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ TOPRAK ATTIM'

Olay sırasında Kars'ta olduğunu, haber verilmesiyle Malatya'ya geldiğini belirten Duman, Geldiğimde evladımın vefat ettiğini öğrendim. Buraya geldiğimde, evladımın doğum gününü kutlayacaktım. Doğum gününde evladımı toprağa verdim. Doğum günü hediyesi olarak oğlumun üzerine toprak attım diye konuştu.

Taha Duman'ın kuzeni Berat Anıl Duman (10) da olay sırasında sokakta top oynadıklarını anlatarak, Kirpi gördük. Taha, destek almak için elektrik direğine dokununca akıma kapıldı sonra da hayatını kaybetti dedi. Taha'nın dayısı Serdar İncili ise Yeğenim vefat ettikten sonra annesi 'Oğlumun doğum gününü kutlayamadım' dedi. Bunun üzerine pasta aldık ve cenaze aracı evin önüne geldiğinde tabutu açtılar. Pastadaki mumları yakıp, doğum gününü o şekilde ağlayarak kutladık. Taha'nın babası da mezara indiğinde 'Gel oğlum gel. Senin doğum gününde vermem gerekirken, toprak atmak zorunda kaldım' dedi. Yaşanan acı anlatılacak gibi değil diye konuştu.

YORUMLAR
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Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım Akıma kapılan Taha can vermişti! Annesinin sözleri yürekleri yaktı: Doğum günü hediyesi olarak üstüne toprak attım Aşk engel tanımadı Aşk engel tanımadı
Kaynak: DHA

Malatya, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN TAHA, DOĞUM GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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