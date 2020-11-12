Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi - Son Dakika

Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi

12.11.2020 18:34

Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından Soykan Meydanı'nda mehteran konseri düzenlendi.

Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılmasının ardından Soykan Meydanı'nda mehteran konseri düzenlendi. Başkan Gürkan tarafından vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, Soykan Meydanı'nda vatandaşlara Azerbaycan Zafer Konseri verdi. Programı takip eden coşkulu topluluğa Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıtan ve onlara hitap eden bir konuşma gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karabağ topraklarının 28 yıl sonra gerçek sahibine geçtiğini söyledi. Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Zaferimiz Azerbaycan ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Şair diyor ya; 'Kafkaslardan aşacağız, Türklüğe şan katacağız, Şanlı Türk'ün Bayrağını, Karabağ'a asacağız' 28 yıl önce Ermeniler tarafından işgal edilen ve 1 milyon Azerbaycanlı kardeşimizi yerinden, yurdundan uzaklaştıran bu işgal hadisesi ve bununla yetinmeyip tekrar sivil yerleşim yerine yapılan saldırılarla artık bıçak kemiğe dayandı denildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bir taarruz gerçekleştirdi. 18 bin kilometrekare olan ve işgal altında olan Azerbaycan Karabağ toprakları Azerbaycan ordusu tarafından tekrar geri alındı. Elçibey ve Haydar Aliyev'in ifade ettikleri gibi 'Biz bir milletiz, iki devletiz' anlayışı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanımız her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu açık bir şekilde dünya milletler camiasına deklare etti. Zaferle sonuçlanan bu savaş akabinde işgal edilen Azerbaycan toprakları, Karabağ toprakları nihayetinde gerçek sahibinin eline geçti" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın düzenlediği bu konserle, Azerbaycanlı kardeşlere zaferini bu meydanda bütün Malatya'ya bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya duyurduklarına dikkat çeken Gürkan, "Buradan duyuruyoruz ki Türk'e kefen biçmek kolay bir hadise değildir. Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur, uzun olmaz. Biz milletimizin tarihi ile ne kadar övünsek azdır. Temennimiz ve dileğimiz odur ki biz barışın elçileriyiz. Savaşın elçileri değiliz ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Savaş mecburi olmadığı müddetçe cinayettir.' Dolayısıyla vatan topraklarının her karışı bizim için kutsaldır, değerlidir. Her karış toprağımızda şehitlerimizin, şuhedalarımızın kanı mevcuttur. Cumhurbaşkanımızda bu süreç içerisinde bir tarafta Libya halkının özgürleşme mücadelesine destek verirken bir tarafta Kuzey Irak ve iç güvenlik hareketi, bir taraftan Suriye ve bir taraftan da Azerbaycan'da bu son süreçte yapmış olduğumuz teknolojik atılımlarla, İHA'larla, SİHA'larla Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri destanlar yazdı. Biz kahramanlık destanları yazan bir milletin evlatlarıyız. Biz ilim irfan destanları yazan bir milletin evlatlarıyız. Allah Azerbaycan'ımızı daim muzaffer kılsın. Milli sınırlarımız içerisinde hiçbir şekilde tecavüze müsaade ve müsamaha etmeyeceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Malatya'dan Azerbaycan Devletine, Azerbaycanlı kardeşlerimize şunu ifade ediyoruz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Malatya can gardaşlarının yanındadır. Biz tek yüreğiz, tek milletiz. İki devletin olması bir şey ifade etmez. Ayrıca bizim gönül coğrafyamız sadece 780 bin Km2'lik alanda değil Adriyatik'ten Çin'e kadar olan bütün coğrafya bizim gönül coğrafyamızdır. Bu gönül coğrafyamızın içerisinde ve mazlum milletler içerisinde kimin başı dara düşmüşse Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz hep onun yanında olmuştur, onlarında yanında olmaya devam edecektir. Tekrardan zaferimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan konuşmasının sonunda barışın simgesi olan güvercinleri gökyüzüne bırakarak, yapılan anlaşma ve barış görüşmelerinin kalıcı olması temennisinde bulundu.

Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi
Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi
Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi
Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi

Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan, Karabağ, Malatya, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da Azerbaycan için zafer konseri düzenledi - Son Dakika


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