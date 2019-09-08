Son Dakika Haberleri: Malatya'da babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu
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Malatya'da babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu

17 dakika önce

Malatya'da "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" programı düzenlendi.

Malatya'da babalar ve çocuklar sabah namazında buluştu, System.String[]

Malatya'da "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" programı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valisi Aydın Baruş, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Etkinliğe, Diyanet İşleri Başkanlığı Danışmanı Ahmet Beleda, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Cihannüma Derneği Malatya Şube Başkanı Erhan Berk ve vatandaşlar da katıldı.

Namazın ardından vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi.

Malatya Valisi, Malatya, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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