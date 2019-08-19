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Malatya'da baca yangını

1 saat önce

Malatya'da bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Malatya'da bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Battalgazi ilçesi Halep Caddesi'nde bulunan bir binanın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında yanan bacaya müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasının ardından yangını söndürdü. Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Battalgazi, İtfaiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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