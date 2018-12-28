Son Dakika Haberleri: Malatya'da Bağevinden Hırsızlık

Malatya'da Bağevinden Hırsızlık

10 dakika önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağevlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Malatya'da Bağevinden Hırsızlık, System.String[]
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bağevlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Irmaklı Mahallesi'nde çamura saplanmış vaziyetteki bir kamyonda arama yaptı.

Aramada, kamyonetin içerisinde 2 zirai ilaçlama pompası, 5 alüminyum tencere, 2 alüminyum teflon tava, 4 çaydanlık, keser ve çekiç ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.Y'nin, bir bağevinden hırsızlık yaptığı ve 6 evin ise kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yaptığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:37 Kaynak: AA

Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel
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