Malatya'da "Bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadele" eğitimi

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline "Bağımlılık yapan maddelerin arzıyla mücadele" eğitimi verildi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Gurupları Toplantısı'nda aldıkları kararla personele eğitim verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Madde bağımlılığının dünyanın bir sorunu olduğunu aktaran Macit, bu konu üzerinde bu tarz eğitimlerin önemli olduğunu ifade etti.

Kurum personellerine İl Jandarma Komutanlığınca eğitim verilmesini amaçladıklarını aktaran Macit, "Uyuşturucu madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her yaşta vatandaşımızı tehdit eden bir problem haline gelmiştir. Sosyal, ekonomik ve güvenlik gibi birçok farklı yönü bulunan bağımlılık yaratan madde problemi ancak sorunun taraflarının iş birliğiyle çözülebilir." ifadelerini kullandı.