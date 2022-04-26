Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

26.04.2022 16:37
Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı "Ben Olsaydım" temasıyla gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, bağımlılığın insan hayatını kısıtlayan, özgür iradesine engel koyan davranışların tümü olduğunu belirtti.

Hayatın değişik safhalarında alışkanlıklar edinilebildiğini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Bu alışkanlıklar hayatımıza yön veriyor. Ancak bu alışkanlıklardan bazıları artık hayatımızı kısıtlayan, sağlığımızı tehdit eden duruma geliyor. Bağımlılıkla mücadelede tabi ki meselenin hem tıbbi yönü var hem toplumsal yönü var. Tıbbi yönü ile o anlamda görev yapan bilim insanlarımız nasıl mücadele edeceğini biliyorlar ama toplum olarak da bizim üzerimize düşen ciddi vazifeler var. Çünkü bu toplumumuzun sağlıklı bir toplum olma geleceğini ilgilendiriyor. Bu mücadeleyi sergilemek durumundayız. Madde bağımlılığının geleceğimizi tehdit eden ciddi bir tehlike durumuna geldiğini görüyoruz. Örnek verecek olursak, Malatya açısından 2020'de 595 narkotik olayı varken bu sayı 2021'de 1077'ye çıkmış ve bu olaylarda yakalanan şüpheli sayısı 2020'de 902'den 1651'e çıktığını görüyoruz. Bu tehdidin çok açık bir şekilde önümüzde olduğunu görerek çocuklarımızı kurtarmak adına geleceğimizi kurtarmak adına bu mücadeleyi hep birlikte yürütmemiz lazım. Bu mücadeleyi yürütürken de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun alacağı kararlar çerçevesinde tüm kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın elini taşın altına koyması gerekiyor."

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ise Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun "Görev Bende" ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projelerini hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Şimdi ise 'Ben Olsaydım' projesi ile başlayacak çalıştayımız da toplam 40 kurum ve kuruluş, STK temsilcileri, akademisyenler ve gönüllü kuruluşlarca, tütün, alkol, uyuşturucu ve davranış bağımlılıklarıyla mücadele için sunumlar gerçekleştirilecek ve görüşler alınacaktır. Çalışma sonucunda ilçe raporları ile beraber nihai il raporumuz hazırlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altun, belediye ve üniversite temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

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Narkotik, Malatya, Kongre, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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