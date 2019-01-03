Malatya'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Malatya
'da bağımlılıkla mücadele konulu toplantı düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın
Baruş'un katılımıyla Kongre ve Kültür Merkezi'nde uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda konuşan Baruş, sosyal ve ekonomik kalkınmada insan kaynağının önemli olduğunu anlatarak, sağlıklı insan kaynağının ülkenin geleceği açısından stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti.
Uyuşturucu bağımlılığının toplum açısından tehdit ve tehlike arz ettiğine dikkati çeken Baruş, şöyle devam etti:
"Uyuşturucu bağımlılığı insanlığa karşı tehdit oluşturan önemli suçlardan biridir. Uyuşturucu suçu din, ırk, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin toplumun her kesimini etkilemesiyle diğer suç türlerinden farklılık göstermektedir. Üretim, kaçakçılık ve kullanım safhaları ile karşımıza çıkan bu suç herhangi bir sınıra tabii kalmaksızın şiddet olgusu ile bütünleşerek, toplumsal huzurumuzu olumsuz etkilemekte, diğer taraftan da ekonomik bir girdi sağlaması nedeniyle terör örgütleri için de önemli bir finans kaynağı oluşturmaktadır."
Her uyuşturucu madde satışını geleceğe sıkılan bir kurşun olarak gördüklerine vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:
"Gençlerimizi ölüme sürükleyen terör nasıl büyük bir tehlike ise uyuşturucu madde satışı da en az onun kadar büyük bir tehlikedir. Bir teröristi nasıl huzurumuzu tehdit eden bir kişi olarak görüyorsak, geleceğimizi öldüren uyuşturucu madde satıcılarını da aynı gözle görmek zorundayız. Toplumun tüm kesimleri olarak bu tehdide karşı aynı hassasiyetle elimizden gelen mücadeleyi göstermeliyiz. Bu konuda son derece ciddi ve azimli davranmak zorundayız."
Toplantı, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver ve Yeşilay
Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş
'in uyuşturucu ile mücadele sunumlarını yapmalarının ardından sona erdi.
Programa İl Jandarma
Alay Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, mahalle muhtarları ve sivil tolum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.