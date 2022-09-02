Binlerce yıllık bağlama türü 'cura' unutulmaya yüz tuttu - Son Dakika
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Binlerce yıllık bağlama türü 'cura' unutulmaya yüz tuttu

02.09.2022 10:33

Malatya'da bağlama tutkunu amca yeğen, Türk kültür tarihinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip bağlamanın bir türü olan cura sazının üretimini yapıyor.

Malatya'da bağlama tutkunu amca yeğen, Türk kültür tarihinde binlerce yıllık bir geçmişe sahip bağlamanın bir türü olan cura sazının üretimini yapıyor.

Arguvan ilçesi Ermişli Mahalle Muhtarı Süleyman Sarıgül ile amcası Hasan Sarıgül tarafından yapılan cura sazlarına ilgi, binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen her geçen gün azalıyor. Yapımının 2 yıl sürmesi ve zorlu süreçler nedeniyle cura üretenlerin de parmakla sayılacak kadar az kaldığını belirten cura ustaları, az da olsa talepleri karşılamak ve cura kültürünü gelecek nesillere aktarabilmek için uğraş veriyor. Cura üretimi yapan Ermişli Mahalle Muhtarı Süleyman Sarıgül ile amcası Hasan Sarıgül, küçük yaşlarda aile meclislerinde cura bağlama dinleyerek büyüdüklerini belirtti. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Hasan Sarıgül, burada amcası ile birlikte hem cura ürettiklerini hem de çalıp söylediklerini ifade etti.

"AMACIMIZ CURA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK"

Cura'ya olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını aktaran Hasan Sarıgül, "Cura sazımız dut ağacından yapılır. Çeşitli kaynaklarda 'balta ağzı', 'kopuz' diye de adlandırılır. Bir curanın yapımı hava şartlarına göre aşama aşama 2 yıl sürüyor. Hava şartları bunda büyük bir etken. Cura bir kültürün temsilcisi, kültür mirasıdır. Bu anlamda yaşatılması için çaba gösteriyoruz" dedi.

"DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Amcasına eşlik ederek yaklaşık 30 yıldır geleneksel yöntemlerle cura üretimi yaptıklarını kaydeden Ermişli Mahalle Süleyman Sarıgül ise "Amcamla beraber küçük yaşlardan beri cura yapımı ile uğraşıyoruz. İşin büyük kısmını amcam yapıyor. İnsanlar kültürlerini sürdürebildiği sürece varlar. Kültürlerine sahip çıkmayan milletler yok olmaya mahkumdur. Büyüklerimizden bize öğretilen bu değerlerimize sahip çıkmaktır. Biz de bu yolu seçtik. Elimizden geldiği kadarıyla cura kültürünü ileri nesillere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

(Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen/İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Binlerce yıllık bağlama türü 'cura' unutulmaya yüz tuttu - Son Dakika

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