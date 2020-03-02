Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - Son Dakika

Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

6 saat önce

Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.

Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.

Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

Malatya, Söğütlü, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:23 Kaynak: AA
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