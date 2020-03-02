Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi - Son Dakika

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Malatya'da Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi
6 saat önce
Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:23 Kaynak: AA
Söğütlü Cami'de vatandaşların okunan Fetih suresini dinlemesi ve dua edilmesi MALATYA - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Malatya'daki Söğütlü Cami'de Fetih suresi okundu.
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