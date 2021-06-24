Malatya'da balık av yasağına sıkı denetim

Malatya'da su ürünlerinde uygulanan avlanma yasağı sürecinde gerçekleştirilen denetimlerde 13 şahsa idari para cezası uygulanırken, yaklaşık 2 bin metrelik ağa ise el konuldu.

Su ürünleri üretim alanında önemli bir potansiyele sahip Malatya'da su ürünleri avlanma yasağı süresince denetimler de aralıksız sürüyor. Başta Karakaya Baraj Gölü olmak üzere zengin su kaynaklarında hem avcılık yolu ile hem de alabalık tesisleri ile üretim yapılırken, 1 Nisan'da başlayan 'Sazangiller türü' balık avcılığı yasağı 30 Haziran'da sona erecek. Bu süreçte şuana kadar bin 115 denetim gerçekleştiren ekipler, toplam 3 bin 253 adet boy, tür, ruhsat kontrolü ve amatör balıkçı denetimi yaptı. 1 Nisan tarihinden itibaren sadece gece denetimlerinde 13 kişiye idari para cezası uygulanırken, toplamda yasak süresince balık avlanmada kullanılan 2 bin metre ağa ise el konuldu.

Kentte 1 Temmuz tarihi itibariyle sazangiller avcılığında avlanma yasağının sona ereceği belirtilirken, bundan sonraki dönemlerde de denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - MALATYA