Son Dakika Haberleri: Malatya'da Balkondaki Yangını İtfaiye Söndürdü

Malatya'da Balkondaki Yangını İtfaiye Söndürdü

29 dakika önce

MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da Balkondaki Yangını İtfaiye Söndürdü, System.String[]
MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evin balkonunda dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla odalara sıçramadan söndürüldü. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

İtfaiye, Malatya, Güncel
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