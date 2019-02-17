Malatya'da Balkondaki Yangını İtfaiye Söndürdü
29 dakika önce
MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
MALATYA'da, evde oturanların misafirlikte olduğu sırada balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Alacakapı Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evin balkonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Kimsenin olmadığı evin balkonunda dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla odalara sıçramadan söndürüldü. - Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:17 Kaynak: DHA
Eski Kocası Tarafından Evi Yakılan Kadın, Gördüğü Manzara Karşısında Şoka Girdi
Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü
Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
OMTAS Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu