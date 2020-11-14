Malatya'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

- Malatya'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

MALATYA - Malatya'da balkondan balkona sarkarak geçmeyen çalışan 75 yaşındaki kadın beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İlter Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında kızı ile birlikte yaşayan Zöhre Erdoğan ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıkların meydana geldiği belirtilen Erdoğan'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ameliyata alınırken, sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.