Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
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Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi

31.07.2022 11:42
Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi

Malatya'da balkondan girdiği bir çok adreste hırsızlık yapan zanlı son işinde yakayı ele verdi.

Malatya'da balkondan girdiği bir çok adreste hırsızlık yapan zanlı son işinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde belirli aralıklarla bir çok adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarının balkondan girilmesi suretiyle M.K. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan M.K. son işinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen M.K.'nın faili meçhul 20 bin TL değerinde ziynet eşyası, bin 300 TL para ile 2 adet cep telefonunun çalınması olaylarının da zanlısı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suçüstü yakalanan hırsız yakayı ele verdi - Son Dakika
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