Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu
1 saat önce
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
'nın Yazıhan
ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinden ailesiyle birlikte kayısı bahçesinde çalışmak üzere Malatya'nın Yazıhan ilçesi Tecirli mezrasına gelen Mehmet Ali Kaynak
(19), serinlemek için baraj gölüne girdi. Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine kardeşi durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı su altı kurtarma ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Dalgıçların yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonrası Kaynak'ın cansız bedeni 5 metre derinlikte bulunurken, olay yerinde jandarma ekipleri çalışma yaptı. Gencin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA
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