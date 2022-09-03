Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti

03.09.2022 21:34
Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Malatya'da baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

19 Ağustos Cuma günü Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Sevda Evli, baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

İki haftadır Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altında olan Sevda Evli'nin bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Turgut Özal, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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