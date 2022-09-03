İki haftadır Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altında olan Sevda Evli'nin bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. - MALATYA

19 Ağustos Cuma günü Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda 39 yaşındaki Sevda Evli, baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına almış, zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

Turgut Özal, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baraj kenarında silahla vurulmuş halde bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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