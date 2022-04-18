Malatya'da baraj ve göletler doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da baraj ve göletler doldu

18.04.2022 10:24

Malatya'da baraj ve göletler doldu Baraj ve göletlerde dolduğu kentte önemli bir kuraklık gözükmüyorMALATYA Son yıllarda yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklığın etkisini yaşayan Malatya'da bu yıl yaşanan kar yağışları yüzleri güldürdü.

Malatya'da baraj ve göletler doldu

Baraj ve göletlerde dolduğu kentte önemli bir kuraklık gözükmüyor

MALATYA Son yıllarda yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklığın etkisini yaşayan Malatya'da bu yıl yaşanan kar yağışları yüzleri güldürdü. Kentteki baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarında artış gözlemlenirken, uzmanlar kentte bu yıl önemli bir kuraklık görülmediği müjdesini verdi.

Uzun yıllar Malatya'da yağışların yetersiz olması nedeniyle yaşanan kuraklık belirtileri, bu dönem kar ve yağmur yağışları ile birlikte ciddi manada azaldı. Karlarında erimesiyle baraj ve göletlerdeki doluluk oranlarında da ciddi bir artış yaşanırken, 2022 yılında üretimi etkileyecek bir kuraklık belirtisi de gözükmüyor. Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu göleti de bu yılki yağışların etkisi ile eski yıllara nazaran büyük oranda doldu. Özellikle bölgedeki kayısı ağaçlarının sulanmasında kullanılan göletteki doluluk ise çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Malatya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Malatya'nın coğrafi olarak orta şiddete kuraklık bölgesinde yer aldığına dikkat çekerek, Her 5 yılda bir şiddetli kuraklık peridoyu yaşıyoruz. Ama bu yıl biraz daha kuraklık riskinin olmadığı, su altı kaynaklarının kar yağışına bağlı olarak beslendiği, baraj ve göletlerin doluluk oranlarının arttığı olumlu bir yıl oldu" dedi. Bu yıl suların fazla olması ve kuraklık riskinin az olmasının, bu suların hoyratça kullanılmasının anlamına da gelmediğini ifade eden Çiçek, "Mevsimsel olarak baktığımızda tarımsal kuraklık riski ile şimdilik karşı karşıya değiliz. Geride kalan Ocak ayında ilk kez böylesine bir yağış aldık. Geçmiş yıllarsa su sıkıntıları yaşıyorduk. Bu yıl bunlara rağmen ürün desenlerini oluştururken kendi bölgesel su kaynaklarını dikkate alırsak uzun vadede su sıkıntısı yaşamayacağız" şeklinde konuştu.

Yer altı sularının her zaman stratejik sular olduğuna da dikkat çeken Başkan Çiçek, "Ama maalesef üzülerek bakıyoruz ki son dönemlerde artezenleri şiddetle kullanıyoruz. Bu da uzun vadede ciddi krizlere yol açacaktır, bunun yerine tedbir alınması gerekiyor. Müstakil su sahibi olmak yerine toplu tüketimlere yönlendirilmesi daha olumlu olacaktır. Bu nedenle salma sulama yani halk arasında vahşi sulama dediğimiz yöntemden vazgeçip basınçlı sulama yapılması gerekiyor. Çok su çok verim anlamına gelmez. Suyun verilme şekline göre kontrollü verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Malatya'da baraj ve göletler doldu
Malatya'da baraj ve göletler doldu
Malatya'da baraj ve göletler doldu
Malatya'da baraj ve göletler doldu

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı Son dakika haber: Sel suları Boğazköy camisinin minaresi yıktı Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi Munzur Çayı, 10 yılın en yüksek debisine ulaştı, 'uzak durun' uyarısı geldi

Malatya, Baraj, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da baraj ve göletler doldu - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da baraj ve göletler doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement