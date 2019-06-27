Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
29 dakika önce
Malatya'nın Doğanşehir içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:52 Kaynak: AA
'nın Doğanşehir
içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Murat Alagöz
(42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü Alagöz'e ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapıldı.
Ağır yaralı olarak Doğanşehir Şehit Esra Köse
Başaran Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Alagöz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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