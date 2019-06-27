Son Dakika Haberleri: Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

29 dakika önce

Malatya'nın Doğanşehir içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir içesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Alagöz (42) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Sürgü Mahallesi yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü Alagöz'e ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapıldı.
Ağır yaralı olarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alagöz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:52 Kaynak: AA
Murat Alagöz, Alagöz, Doğanşehir, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Genel Başkan Yardımcısı, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı Kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı için karar çıktı! Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 14:21:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]