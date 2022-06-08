Malatya'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

08.06.2022 13:50
Malatya'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Battalgazi ilçesinde başı demir kapı korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Battalgazi ilçesinde başı demir kapı korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tandoğan Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerindeki bir sitede oyun oynayan 7 yaşındaki Yusuf Bakan'ın kafası, sitenin giriş kapısındaki demir korkuluklara sıkıştı.

Çevredekiler Yusuf'u kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, demir korkulukları ayırıcıyla genişleterek çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da başı demir korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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