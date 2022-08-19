Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.E. (39) baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına almıştı. Olayda kullanılan silahın, M.E.'ye ait olduğu belirlendiği olayda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı - Son Dakika

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