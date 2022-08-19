Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı - Son Dakika
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Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı

19.08.2022 23:46
Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı

Malatya'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

Malatya'da başından silahla vurulmuş halde bulunan kadın olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.E. (39) baraj kenarında başından silahla vurulmuş halde bulunmuş, olayla ilgili olarak inceleme başlatan jandarma ekipleri güvenlik korucusu M.E. (47) ile arkadaşı N.G.'yi (49) gözaltına almıştı. Olayda kullanılan silahın, M.E.'ye ait olduğu belirlendiği olayda, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

S.E.'nin tedavisine ise hastanede devam edildiği öğrenildi. - MALATYA

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Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı 39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başından yaralanan kadın olayının zanlıları serbest bırakıldı - Son Dakika
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