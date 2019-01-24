Son Dakika Haberleri: Malatya'da Basketbolcu Seçecekler

Malatya'da Basketbolcu Seçecekler

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbolcu Havuzu Tarama Programı'nın bir ayağının Malatya'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Malatya'da Basketbolcu Seçecekler, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbolcu Havuzu Tarama Programı'nın bir ayağının Malatya'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Potansiyel sahibi genç basketbolcuların bilgilerinin kayıt altında tutulması ve gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi adına başlatılan TBF Basketbolcu Havuzu Tarama Programı'nın Ankara etabı geride kaldı.

Ankara'da düzenlenen taramaya Ankara, Kırıkkale ve Çankırı'da illerindeki A ve B liglerinde yer alan takımların tamamı davet edildi. İki gün boyunca tam gün süren antrenmanlar 16. sporcu grubunun katılımıyla gerçekleşti.

Taramaların bir sonraki etabı İzmir ve Manisa'daki lisanslı sporcuların katılımıyla 2 Şubat 2019'da İzmir'de, Bursa ve Bilecik illerindeki lisanslı sporcuların katılımlarıyla gerçekleşecek.

Taramaların 2. aşamasına katılmaya hak kazanan basketbolcuların listesi 48 ildeki taramaların tamamın gerçekleşmesinin ardından TBF'nin resmi sitesinden duyurulacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu(TBF) Basketbolcu Havuzu Tarama Programı'nın bir ayağı ise Malatya'da yapılacak. Malatya'daki seçmelerin ne zaman yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanacak. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

Türkiye, basketbol, Malatya, Basketbolcu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı

DJ Kerimcan Durmaz, Evine Altın Kaplama Mobilya Aldı Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:28:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Basketbolcu Seçecekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]