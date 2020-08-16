Malatya'da Battalgazi Belediyesi GES kuracak - Son Dakika

Malatya'da Battalgazi Belediyesince 80 bin metrekare alana, 4 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES), kurulacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesinde yaklaşık 25 milyon liralık yatırımla kurulacak GES ile belediyenin enerji ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, doğadaki kaynakları gelire dönüştürmeyi planladıklarını belirtti.

Belediye ve belediye iştiraki şirketlerin elektrik ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Güder, "4 megavatlık bir enerji sistemini, Battalgazi Belediyemizin hizmetinde kullanmak üzere bu bölgede kuracağız. Daha sonra yapacağımız ek yatırımla bu enerjiyi 5 megavata çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda da güneş panellerinin kurulacağı yerleri arkadaşlarımızla geziyoruz. Amacımız enerji ihtiyacımızı doğadan karşılayabilmek. Doğa bu konuda bize çok ciddi yardımcı oluyor ve biz doğadaki enerjiyi ilk olarak ihtiyaçlarımız için kullanacağız. İhtiyaçlarımızı giderdiğimiz taktirde arta alan elektrik enerjisini de belediyemizin kasasına aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.