Bayram öncesi çarşı ve pazarlarda aşırı yoğunluk - Son Dakika

Bayram öncesi çarşı ve pazarlarda aşırı yoğunluk

MALATYA - Kurban Bayramı öncesinde Malatya'da şehirdeki çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşurken, banka önlerinde ise metrelerce uzanan kuyruklar oluştu.

Kurban Bayramı'nın 9 gün resmi tatil olmasının ardından Malatya'da çarşı ve pazarlarda aşırı yoğunluk oluşuyor. Bayrama günler kala kalabalık her geçen gün daha da artarken, haftanın son mesai gününde ise banka ve PTT önlerinde ise metrelerce uzayaran kuyruklar oluştu. Sabahın erken saatlerinde başlayan kuyruklar, gün boyu devam etti.

Kurallar çiğnendi

Banka ve postane önlerinde oluşan kuyruklarda ise insanların pandemi önlemleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe gibi kurallara riayet etmemesi de dikkat çekti. Vatandaşlar ise Kurban Bayramı ve 9 günlük tatil öncesinde işlerinin halletmek zorunda oldukları ve bu nedenle dışarı çıkmak zorunda olduklarını kaydetti.

(EA -NA-SD-