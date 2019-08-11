Son Dakika Haberleri: Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
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Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti

21 dakika önce

MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti, System.String[]
MALATYA'da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Bayram namazının ardından şehitliğe giden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı, duygu dolu anlar yaşandı.
Bayram namazını özellikle halk arasında bilinen Yeni Camide (Hacı Yusuf Cami) kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Kentte yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara geçti.
ŞEHİTLİKTE BURUK BAYRAM
Bayram namazından sonra mezarlık ve şehitliklere akın eden vatandaşlar, hem yakınlarının kabrini ziyaret etti, hem de şehitleri anmak için kabirlerine gitti. Şehit ailelerini teselli eden vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmadı. Şehit asker ve polislerin yakınları ise evlatlarının mezarı başında dua etti, fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı döktü.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:42 Kaynak: DHA
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