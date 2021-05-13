Malatya'da bayram namazında camiler doldu - Son Dakika

Malatya'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah kılınan namaza yoğun ilgi gösterdi.

Malatya'da Ramazan Bayramı namazı için vatandaşlar erken saatlerde camilerde yerini adı. Sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde sık sık yapılan anonslara vatandaşlar uydu. Sosyal mesafe sebebiyle cami içi dolunca vatandaşlar yanında getirdikleri seccadeleri ile ibadetlerini cami dışında yerine getirdi. Namaz sonrası cemaat tokalaşmadan bayramlaşırken, bayram şekeri de ikram edildi.

Ayrıca hutbede, Kudüs'ün Özgür Olduğu Bayramlara" konulu Ramazan Bayramı Hutbesi okundu - MALATYA