Malatya'da bayram namazında camiler doldu taştı
1 saat önce
Malatya'da Kurban Bayramı namazı nedeniyle kentteki camiler doldu taştı.
Malatya'da Kurban Bayramı namazı nedeniyle kentteki camiler doldu taştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 09:24 Kaynak: İHA
Bayram namazını özellikle Şehit Mezarlığı Cami'de kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camiyi doldurdu.
Yoğunluk yaşanan camilerde yer kalmayınca bazı vatandaşlar bayram namazını cami bahçelerinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan duaların ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı. - MALATYA
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