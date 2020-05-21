Malatya'da bayramda yağış bekleniyor - Son Dakika

Malatya'da bayramla birlikte yağış bekleniyor.



Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya'da 24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi günleri yağmur bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan önümüzdeki Pazar günü başlaması beklenen yağışın, Pazartesi akşamına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Yağmurla birlikte son günlerde mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde olan hava sıcaklığının da mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü hava sıcaklığının 9-19 derece arası, pazartesi günü de 8-17 derece arasında olması bekleniyor. - MALATYA