Son Dakika Haberleri: Malatya'da bazı mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yapılacak
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Malatya'da bazı mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yapılacak

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallerde 13 saatlik su kesintisi yapacağı açıklandı.

Malatya'da bazı mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yapılacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallerde 13 saatlik su kesintisi yapacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ'nin Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Kasım perşembe günü 06.00-18.00 saatleri arasında içme suyu kesintisi yapılacak.

Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Hasırcılar, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Toygar ve Yeni Mahalle'sinde, 21 Kasım perşembe günü 06.00-18.00 saatleri arasında 13 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Açıklamada abonelerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:32 Kaynak: AA
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