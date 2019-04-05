Malatya'da Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan ve ve 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.

AK Parti'den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan ve ve 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Gürkan'ın yanı sıra merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Mehmet Çınar Malatya Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını teslim aldı.



Adliye önünde açıklamada bulunan Gürkan, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.



Aldıkları sonuçtan dolayı Malatya'yı kutladıklarını belirten Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bu görevi tevdi ettiğinde sahaya inerek vatandaşın yüzde yüzünü kucaklamamızı istedi. Hakikaten gönül belediyeciliği oluştu, bunun destanını sizler yazdınız ve Türkiye okuyacak diyorum. Seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Seçimin kazananı, Malatya, demokrasi, Malatya'nın dünü, bugünü ve yarınıdır." dedi.



Gürkan, seçim sonuçlarının kente ve ülkeye barış ve huzur getirmesini temenni ederek "Biz şimdiye kadar bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür ederiz. Kentimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için durmadan çalışacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, memleketimize ülkemize nifak sokmak isteyenlere Allah fırsat vermesin." diye konuştu.



AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Merkez Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptıkları konuşmalarda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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