Malatya'da Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

AK Parti
'den Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Gürkan
ve ve 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Gürkan'ın yanı sıra merkez ilçe Battalgazi
Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Osman Güder
ve Yeşilyurt
Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti'li Mehmet Çınar
Malatya Adliyesi'ne gelerek mazbatalarını teslim aldı.
Adliye önünde açıklamada bulunan Gürkan, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Aldıkları sonuçtan dolayı Malatya'yı kutladıklarını belirten Gürkan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
bize bu görevi tevdi ettiğinde sahaya inerek vatandaşın yüzde yüzünü kucaklamamızı istedi. Hakikaten gönül belediyeciliği oluştu, bunun destanını sizler yazdınız ve Türkiye
okuyacak diyorum. Seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Seçimin kazananı, Malatya, demokrasi, Malatya'nın dünü, bugünü ve yarınıdır." dedi.
Gürkan, seçim sonuçlarının kente ve ülkeye barış ve huzur getirmesini temenni ederek "Biz şimdiye kadar bu memlekete hizmet etmiş herkese teşekkür ederiz. Kentimizi mazisine layık istikbale hazırlamak için durmadan çalışacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin, memleketimize ülkemize nifak sokmak isteyenlere Allah fırsat vermesin." diye konuştu.
AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık
ve Ahmet Çakır
, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca
, Merkez
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da yaptıkları konuşmalarda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.