Son Dakika Haberleri: Malatya'da Belediye Ekipleri Hastalar İçin Seferber Oldu

Malatya'da Belediye Ekipleri Hastalar İçin Seferber Oldu

44 dakika önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kardan kapanan kırsal mahallelerde yol açma çalışması yaparak, 2 hastanın 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevkini sağladı.

Malatya'da Belediye Ekipleri Hastalar İçin Seferber Oldu, System.String[]
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kardan kapanan kırsal mahallelerde yol açma çalışması yaparak, 2 hastanın 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye sevkini sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğanşehir'in Beğre Mahallesi'nde 5 gün önce doğan Ayaz Kasakolu rahatsızlanınca ailesi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yolun karla kaplı olması nedeniyle ambulans mahalleye ulaşamadı. Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla Ayaz bebek, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hekimhan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde ise kaygan zeminde düşüp ayağını kıran 64 yaşındaki Rukiye Yiğit'e yine yolun karla kaplı olmasından dolayı 112 Acil Servis ekipleri ulaşamadı.

Belediye karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından Yiğit, Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belediye ekipleri ayrıca, kırsal mahallelerde yaşanan elektrik arızalarının kısa sürede giderilebilmesi amacıyla TEDAŞ ve ilgili kurumların işlerini kolayca yapmalarına yardımcı olarak, arızaların kaynaklandığı noktalara kadar yol açma çalışmaları yaptı.

Kent merkezinde don olaylarına karşı tuzlama ve buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yapan ekipler, ilçelerde ve yüksek kesimlerde ise kar küreme ve yol açma çalışması yaptı.

Belediye ekipleri şu ana kadar 10 bin 633 kilometre karla mücadele çalışması yaptı. Tipi ve rüzgarın savurduğu kar nedeniyle kapanan yollar da gün içerisinden birçok defa açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:43 Kaynak: AA

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