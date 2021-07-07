Malatya'da belediye ekiplerinin temizlediği evden 2 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir apartmanda yaşayan görme engelli yaşlı kadının evinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Battalgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde gözleri görmeyen ve çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu belirtilen Sıdıka Güzelay'a (74) ait apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine mahalle sakinleri, belediyeye şikayette bulundu.

Bunun üzerine eve giden zabıta ve Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evde biriken atıklardan dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, poşetlere koydukları çöpleri kamyona yükledi.

Oğluyla birlikte yaşadığı belirtilen Güzelay'ın evinden iki kamyon çöp çıkartan ekipler, burayı temizleyip dezenfekte etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ferhadiye Mahalle Muhtarı Adnan Çit, evdeki çöpleri toplayarak dezenfekte eden ekiplere teşekkür etti.

Apartman sakinlerinden Solmaz Aras ise evde çöpler nedeniyle yaşanılacak ortamın olmadığını anlatarak, "Apartmanı kötü kokular sarmıştı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür ediyorum. Konuya duyarsız kalmadı. Allah kendisinden razı olsun. Teyzemizin mağduriyeti çok şükür giderildi." ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan ise çöp evler hakkında gelen şikayetlerin anında değerlendirmeye alındığını kaydetti.